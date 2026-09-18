К 2030 году на Земле могут голодать уже 520 миллионов человек

Количество землян, страдающих от голода, к 2030 г. может вырасти до 520 млн человек.

Причина – конфликт на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

В конце августа 2026 г. стало известно, что на Ближнем Востоке может запылать ещё один фронт. Саудовская Аравия готовится к возобновлению полномасштабного военного конфликта с йеменскими хуситами. Причиной стали регулярные атаки на саудовские нефтяные объекты, корабли и аэропорты. Это может усугубить противостояния США и Ирана, поддерживающего хуситов. ООН выражает серьёзную обеспокоенность, так как риск крупномасштабного конфликта максимален с 2022 г.