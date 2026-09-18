Венгрия просит США освободить ее от "адских санкций" за покупку российских энергоресурсов

Венгерские власти обратились к Вашингтону с просьбой не распространять действие нового пакета американских санкций на энергетический сектор страны.

Речь идет о законопроекте, который ожидает подписи президента США Дональда Трампа и предполагает ограничения за сотрудничество с Россией в сфере поставок нефти и газа. Глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Гайду после визита в Вашингтон сообщил, что Будапешт намерен постепенно отказываться от российских энергоносителей. Власти уже разрабатывает стратегию по снижению энергетической зависимости от России, но просят сделать для Венгрии исключение из готовящегося закона, а также оказать поддержку в поиске альтернативных источников энергии.