"Кастор" направят на один из самых востребованных трамвайных маршрутов Екатеринбурга

Новые трехсекционные трамваи "Кастор" направят на один из самых востребованных маршрутов Екатеринбурга - маршрут №8 "40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей". Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП "Гортранс".

Ранее стало известно, что до конца текущего года в город должны поступить 50 новых трамваев производства УКВЗ. Часть из них уже осваивают маршруты №№6, 13, 16 и 18. Новые вагоны также планируют пустить по маршрутам №14 "Керамическая – Фрезеровщиков" и №15 "Вторчермет – "40 лет ВЛКСМ".

"Это крупнейший в истории нашего города контракт по обновлению подвижного состава общественного транспорта", - отмечал ранее мэр Алексей Орлов.