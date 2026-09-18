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Политика Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко проголосовал на выборах в Госдуму РФ на избирательном участке в Краснодаре

Сегодня в стране стартовали трехдневные выборы депутатов Государственной Думы.

В Краснодарском крае в числе первых избирателей на избирательном участке № 22-09 в краевой столице проголосовал председатель ЗСК Юрий Бурлачко. 

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Краснодарские журналисты воспользовались возможностью задать вопросы спикеру. Руководитель кубанского парламента, отвечая на вопросы, призвал жителей Кубани также принять участие в голосовании, подчеркнул значимость выборов.

«Нам, жителям Кубани, предстоит отдать свои голоса за тех, кто в течение последующих пяти лет будет представлять интересы региона на федеральном уровне – в Государственной Думе», – сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

(2026)|Фото: kubzsk.ru

И напомнил, что прошедшие 5 лет для Краснодарского края были временем серьезных испытаний и новых побед. Кубань, как и вся страна, боролась с последствиями пандемии ковида, противостояла небывалому санкционному давлению, природным и техногенным катаклизмам.

«Сплоченность и единство помогают нам достойно справляться с вызовами. Мы не потеряли бизнес в период локдауна, продолжаем собирать достойный урожай, обеспечивать продовольственную безопасность, принимать гостей и развивать регион. Вместе мы помогаем нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции, поддерживаем ребят словом и делом, приближая нашу общую победу», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Завершая комментарии журналистам, глава ЗСК  подчеркнул, что реализация всех этих планов стала возможной при оперативном законодательном обеспечении, в том числе и при содействии депутатов Государственной Думы.

«Ближайшее будущее не будет простым. Враги России не оставляют попыток ослабить наше государство. Но в наших с вами силах противостоять этому, придя в том числе на избирательные участки. От нашей с вами гражданской позиции зависит, какие идеи лягут в основу дальнейшего развития страны. Не оставайтесь равнодушными. Придите на избирательные участки и сделайте свой выбор», – подытожил Юрий Бурлачко.

Добавим, что согласно данным крайизбиркома, 18-19-20 сентября на Кубани пройдут голосования в рамках  67 избирательных кампаний, включая выборы депутатов в Госдуму и глав сельских поселений. В муниципалитетах региона работают более 2800 участков, на которых трудятся свыше 34 тысяч человек – членов системы избирательных комиссий региона. По сравнению с прошлыми выборами количество избирателей в крае увеличилось на 187,5 тысяч человек. А всего свое волеизъявление могут выразить порядка 4,5 млн кубанцев. Двери избирательных участков будут открыты с 08:00 до 20:00.

Теги: юрий бурлачко, выборы, голосование, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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