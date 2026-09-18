18 Сентября 2026
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Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл первый детсад в Новокольцовском микрорайоне

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал старт работе первого детского сада в микрорайоне Новокольцовский. Новый социальный объект расположен на улице Паригория Суетина, 5. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Перед проектировщиками и строителями стояла задача создать современное образовательное пространство для всестороннего развития юных горожан. Здесь ребята смогут заниматься творчеством, знакомиться с современными технологиями и получать новые знания", – заявил градоначальник.

Детский сад № 173 имеет площадь 4,5 тысячи квадратных метров и рассчитан на 250 воспитанников. Помещения спроектированы с применением современных дизайнерских и технических решений. Групповые ячейки оснащены интерактивным оборудованием, способствующим реализации игровых методик обучения. Спальные зоны оформлены с учетом принципов психологического комфорта.

Музыкальный зал укомплектован профессиональной акустической и световой аппаратурой, а также мультимедийными системами, что позволяет проводить культурно-массовые мероприятия на высоком техническом уровне. Физкультурный блок включает интерактивные комплексы и скалодром, обеспечивающие вариативность физической активности в течение всего года.

(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

Образовательный процесс поддерживается специализированными кабинетами, включая классы робототехники и логопедические пункты. Внедрены интерактивные комплексы для изучения правил дорожного движения, оснащенные современными цифровыми инструментами, что способствует формированию у детей навыков работы в высокотехнологичной среде.

Прилегающая территория площадью более 8,5 тысячи квадратных метров организована по принципу функционального зонирования. Прогулочные площадки оборудованы малыми архитектурными формами, соответствующими возрастным особенностям детей. Спортивный сектор включает две площадки, оснащенные современными игровыми комплексами, футбольным полем, веревочным парком и специализированным оборудованием для командных видов спорта, что создает оптимальные условия для физического воспитания и активного досуга.

Как отметил Алексей Орлов, строительство детского сада – знаковое событие не только для Новокольцовского, но и для всего города. "Пусть в стенах нового учреждения всегда звучит детский смех и каждый день будет наполнен открытиями, а родители будут спокойны за своих малышей, зная, что они находятся в надежных и заботливых руках профессионалов", – напутствовал глава Екатеринбурга.

Напомним, на днях Алексей Орлов торжественно открыл новый спортивный комплекс возле школы №140 в Юго-Западном микрорайоне. К 50-летнему юбилею учебного заведения город подарил школе новые площадки, где юные футболисты и баскетболисты будут оттачивать свои навыки.

Теги: Алексей Орлов, детский сад, Новокольцовский


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