За одну ночь ПВО перехватило 629 украинских дронов

Силы ПВО за ночь сбили 629 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны России.

Перехват шел с 20:00 мск 17 сентября до 08:00 мск 18 сентября. Дроны самолетного типа уничтожали над многими регионами - среди них Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская и Тульская области, а еще Краснодарский край, Московский регион, Адыгея и Крым. Кроме того, беспилотники перехватывали над Азовским и Черным морями.

Ранее Ростовскую область атаковали более 50 беспилотников - есть повреждения: в Батайске пострадал частный дом, в Азове - пять домов (остекление, кровля, заборы) и четыре машины, в четырех домовладениях повредило газовые трубы - подачу газа приостановили, угрозы нет; также в двух местах оборвало электропровода.