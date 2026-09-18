Мерц: Дружба с США закончилась

Эпоха безоговорочной дружбы США и Европы ушла в прошлое, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом он сказал после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, политический ландшафт в Вашингтоне кардинально изменился, и прежние представления о незыблемости трансатлантического единства больше не актуальны. Несмотря на официальные заявления о "сохранении особых связей", слова канцлера звучат как признание новой реальности, пишет Bloomberg, напоминающее о новом разногласии между ЕС и США по Канаде. Та хочет стать ассоциированным членом ЕС, Европа поддерживает идею, но Трампа это категорически не устраивает и он пригрозил в этом случае вообще прекратить торговлю с ЕС.

Также Трамп высоко оценил победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в начале сентября, которое потрясло политический истеблишмент страны и усилило призывы к отставке Мерца. Сам Мерц допускал весьма едкие комментарии в адрес Трампа. В апреле он сказал, что США ищут выход из войны с Ираном, подвергаясь "унижению". Трамп обрушился на Мерца с резкой критикой и вскоре объявил о выводе из Германии около 5 тысяч военнослужащих.