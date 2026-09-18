Росводресурсы: В мире наступила эпоха структурного дефицита воды

В мире наступила новая эпоха – время структурного дефицита воды. Теперь этот фактор станет частью политической кухни.

Россия выступает за деполитизацию водной темы, а также прагматичное сотрудничество и сохранение суверенитета государств над управлением водными ресурсами. Об этом сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, комментируя заявление ООН об угрожающем истощении мировых запасов пресной воды.

Прошлый год од стал одним из самых засушливых по речному стоку за последние 35 лет.