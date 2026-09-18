Сергею Кириенко провели экскурсию по Академии спорта РМК в Екатеринбурге

Во время Международного фестиваля молодежи, первого замруководителя администрации президента РФ, председателя оргкомитета МФМ Сергея Кириенко познакомили с самым спортивным кварталом Екатеринбурга — кварталом "Архангел Михаил". В экскурсии по Академии спорта РМК также принял участие губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отметим, что здание Академии спорта — является ключевым объектом квартала. Внутри спортивный зал нового поколения RCC и тир Академии практической стрельбы "Архангел Михаил".

В зале RCC обустроены зона для занятий единоборствами, крупнейший в городе фитнес-зал с зоной кроссфита, лаборатория движения для реабилитации и подготовки спортсменов, зона восстановления, а также кафе и конференц-зал на 250 человек.

Посетил Кириенко и тир Академии практической стрельбы из огнестрельного оружия, который является крупнейшим крытым тиром в России. Общая площадь галереи составляет 2 тыс. 580 кв.м.

Напомним, что в начале сентября на летней базе тира уже прошел чемпионат России по практической стрельбе из пистолета, который стал одним из главных событий сезона для отечественной практической стрельбы. В течение пяти соревновательных дней 445 спортсменов боролись за звание сильнейших стрелков страны.