В России старшеклассников обучат отечественному кино

Старшеклассники России будут изучать новый предмет. Для них разработан курс внеурочной деятельности по отечественному кино под названием "История отечественного кино в истории XX века".

"Он реализуется по выбору образовательных организаций и направлен на формирование у школьников российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей", - сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

По его словам, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть события XX века через художественные образы.