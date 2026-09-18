Мировые потребители российского топлива против законопроекта США об "адских санкциях" — Politico

Мировые державы отреагировали на одобренный конгрессом США законопроект о новых, "адских" санкциях против России весьма неодобрительно и резко, пишет Politico.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что Нью-Дели ранее "предельно четко сформулировал" потенциальное влияние этих мер на его отношения с Вашингтоном и "предпримет все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов". В Китае официальный представитель МИД Го Цзякунь заявил, что торговые отношения Пекина "не являются объектом вмешательства или принуждения со стороны какой-либо третьей стороны" и США вмешиваются не в свое дело.

Законопроект, который должен подписать президент Дональд Трамп, нацелен на энергетику, ВПК и корабли, перевозящие товары в Россию или из России. Эксперты указывают на то, что он дает Трампу рычаги для избирательного давления. Он сможет как "прощать" санкции важным торговым партнерам, так и наказывать европейских союзников за сотрудничество с Москвой. Как пишет The Wall Street Jpurnal, Трамп готов поставить свою подпись.

Отмечается, что с 2022 года Китай закупает 50% российского экспорта сырой нефти, Индия — 37%, Турция — 5%, ЕС — 5%. При этом, по данным Centre for Research on Energy and Clean Air (Хельсинки), европейский блок также был крупнейшим покупателем российского СПГ за этот период (49%) и крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа (32%).