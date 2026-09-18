Трамп рассматривает возможность бизнес-соглашений с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа несколько меняет стратегию в отношении России: помимо давления через санкции Белый дом рассматривает также возможность заключения торговых сделок еще до мирного урегулирования по Украине. Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на принятый законопроект о жестких санкциях против российского энергетического сектора, Вашингтон ведет политику "кнута и пряника". По словам источников, администрация Трампа готова предложить России некие экономические стимулы. Это противоречит его прошлогодним обещаниям не вести бизнес с Россией до урегулирования военного конфликта. Смена курса, вероятно, вызвана тупиковой ситуацией в переговорах, полагает издание. О твердости российской позиции не говорится, но она подразумевается.

В ходе недавнего визита в Москву представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным потенциальные совместные проекты, включая добычу редкоземельных металлов и энергетические сделки. Это очень не нравится Европе и Украине, но их мнение могут проигнорировать.

Расчет Белого дома делается на то, что российские миллиардеры, почуяв возможность больших выгод от торговли с США, повлияют на Путина и заставят его согласиться на заморозку боевых действий, отказавшись от целей СВО, говорится в статье.