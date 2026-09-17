Активы российского "Ашана", "Нестле" и "Ле Монлид" переданы в управление "Л.Е.В. Менеджмент"

100% долей в уставном капитале ООО "АШАН", "Нестле Россия" и "Нестле Кубань", а также бывшего "Леруа Мерлен" - "Ле Монлид" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". Об этого говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Компании передали 99,99858% долей "Ашана", принадлежащие французской "Сожепар", а после и оставшиеся 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В.

Аналогичная ситуация и с "Нестле": 67,44% ООО "Нестле Кубань" и 84,082% ООО "Нестле Россия", принадлежащие Сосьете де Продюи Нестле С.А., а также 32,56% и 15,918% соответственно, принадлежащие Нестле Дойчланд А.Г., тоже переданы "Л.Е.В. менеджмент".

Компания также заполучила во временное управление 0,007% долей в уставном капитале ООО "Ле Монлид", принадлежащие компании ГРУП АДЕО и оставшиеся 99,993%, принадлежащие Сенари холдинг ЛП.