Российские военные нанесли удары по двум "сухогрузам" ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по двум морским судам типа "сухогруз", используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

Первый удар был нанесен в порту Черноморск Одесской области, который пришелся на морское судно с грузом военного назначения. Помимо этого, на переходе морем было поражено морское судно, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ.