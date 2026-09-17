С аэропортов "Жуковский" и "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск рейсов

Московские аэропорты "Жуковский" и "Внуково" вернулись к штатной работе после временного перехода на работу по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что аэропорты временны вынуждены принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.