Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова

Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заочно арестован. Решение вынес Мещанский суд Москвы.

Согласно базе данных судов общей юрисдикции Москвы, экс-министр обвиняется по по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ранее мы писали, что Никифорова объявили в розыск.

По данным СМИ, Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Речь идет о хищении пяти миллиардов рублей у восьми тысяч вкладчиков, а сам экс-министр якобы является одним из основателей пирамиды. После ухода с должности в 2018 году он проживает в ОАЭ.

Финансовая пирамида Finiko была создана в 2019 году в Казани. С 2018 года по 2020 год организаторы схемы привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Затем компания перестала выплачивать дивиденды.

В 2021 году сообщалось, что жертвами финансовой пирамиды "Финико" на Среднем Урале стали более 30 человек, полиция продолжает искать пострадавших.