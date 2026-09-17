Гендиректором "Уралхиммаша" стал Александр Измайлов

На пост генерального директора "Уралхиммаша" (входит в Группу Синара) назначен Александр Измайлов. Как сообщает пресс-служба завода, решение было принято Советом директоров.

"Перед "Уралхиммашем" стоят амбициозные задачи по расширению линейки выпускаемой продукции и повышению операционной эффективности предприятия. Уверен, что опыт работы Александра Измайлова в машиностроительном дивизионе Группы Синара будет полезен для усиления компетенций завода. В рамках первых шагов запланированы ревизия производственной программы, аудит технологических процессов и формирование дорожной карты модернизации. Особое внимание в ближайшей перспективе планируется уделить развитию производства сосудов и аппаратов высокого давления, в том числе из теплоустойчивых сталей, востребованных в нефтегазохимии и энергетике", - отметил гендиректор Группы Синара Виктор Леш.

Александр Романович Измайлов родился в 1969 году. В 1997 году он окончил Уральский государственный технический университет (ныне Уральский федеральный университете), а уже через четыре года стал занимать руководящие должности на предприятиях Группы Синара. В 2011 году Александр Измайлов возглавил компанию "СТМ-Сервис", а с 2020 года и до настоящего времени руководил компанией "РСП-М" (входят в холдинг "Синара – Транспортные Машины").