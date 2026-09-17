Энергетики Тюменской области будут круглосуточно дежурить в дни выборов

Энергетики Тюменской области будут круглосуточно дежурить в дни выборов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области усиливает "Россети Тюмень". 200 бригад специалистов подготовлены к ликвидации возможных технологических нарушений - 914 специалистов и 408 единиц спецтехники.

При необходимости энергетики задействуют 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью почти 15,8 МВт.

В компании отметили, что с 18 по 20 сентября вводится режим "технологической тишины": приостановлено выполнение плановых ремонтных работ и переключений на центрах питания.

В регионе, по данным на 1 июля 2026 года, насчитывается более 1 миллиона 191 тысячи избирателей. В области будут действовать 1 060 избирательных участков. Тюменская полиция и Росгвардия в дни голосования 18, 19 и 20 сентября будут нести службу в усиленном режиме. Кроме того, в работе по обеспечению безопасности и общественного порядка примут участие дружинники, представители казачества и сотрудники частных охранных предприятий.

"Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы важное общественно-политическое событие прошло в рамках действующего законодательства в спокойном, рабочем ритме", – подчеркнул Александр Моор.

Выборы депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва пройдут три дня - с 18 по 20 сентября.