Тигр вышел на улицы села в Хабаровском крае: жителей просят не ходить в лес

В селе Маяк Нанайского района Хабаровского края по улицам ходит тигр - власти просят жителей не ходить в лес.

Администрация села сообщила, что 17 сентября хищника заметили в районе улицы Молодежной. Людям советуют не гулять в лесу и рядом с ним. Если нужно выйти из дома, стоит взять с собой средства для отпугивания зверя - фальшфейер, сигнал охотника или аэрозольный баллончик.

Чиновники также просят сельчан по возможности не выходить на улицу после захода солнца. Родителям нужно следить, чтобы дети вечером и ночью оставались дома. Хозяевам советуют на ночь закрывать скот и собак.

Ранее в Сибирском федеральном округе не уродились кедровые орехи, лещина, ягоды и грибы - это главные корма бурых медведей, из‑за чего звери остаются голодными перед зимовкой. Они выходят к населенным пунктам из‑за стихийных свалок, подкармливания людьми, мусора в открытых баках и плохо защищённых домов в сельской местности.