Варфоломей предложит православным церквям установить евхаристическое общение с Ватиканом

Экуменический патриарх Варфоломей созывает масштабный синаксис предстоятелей древних восточных патриархатов, запланированный на конец ноября 2026 года. Соответствующие приглашения уже получили предстоятели Антиохийской, Иерусалимской и Александрийской церквей (последняя ранее ушла в раскол). Ключевым пунктом повестки станет обсуждение перспектив установления евхаристического единства с Ватиканом.

О планах такой встречи Варфоломей сообщил в Будапеште, выступая на 27-й конференции "Общества по праву восточных церквей". В своем докладе он уделил особое внимание концепции пентархии — историческому союзу пяти древних центров христианства (Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима). Он подчеркнул, что в первом тысячелетии эти кафедры были опорой Вселенской Церкви и участниками всех Вселенских Соборов.

В ходе выступления глава Фанара выразил надежду на полное восстановление общения с Ватиканом, о чем он говорит уже много лет. В РПЦ называют эти планы отступлением от православной веры, поскольку догматы Ватикана существенно отличаются, хотя в первом тысячелетии Римская Церковь тоже была православной.