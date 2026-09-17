В Тюменской области реализована лучшая система наставничества в здравоохранении страны

В Тюменской области реализована лучшая система наставничества в здравоохранении страны, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Областная клиническая больница №2 стала победителем Всероссийского конкурса "Лучшая система наставничества в здравоохранении". Награждение состоялось в рамках II Всероссийского конгресса с международным участием "Территория качества и безопасности в здравоохранении. Система менеджмента качества в клинической практике", приуроченного к 150-летию ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова.

Тюменское медучреждение на конкурсе представил заместитель главного врача по науке и инновациям ОКБ №2, к.м.н. Рустам Талыбов. Он представил участникам практику наставничества, реализуемую в больнице, и представил ключевые результаты внедрения корпоративной экосистемы "Команда будущего: забота как приоритет".

"Наша система — это целостная экосистема, которая динамично развивается и учится сама, а в её основе лежит принцип человекоцентричности. Ключевая идея системы состоит в следующем: то, что представляется очевидным вам, может быть совершенно неочевидным для других. Истинное наставничество начинается там, где мы спускаемся "с высоты собственного опыта" до уровня восприятия коллеги", - подчеркнул Рустам Талыбов.

Директор ОКБ №2, к.м.н. Татьяна Клещевникова отметила, что система наставничества — это не формальность, а живой механизм, который помогает молодым специалистам войти в профессию без стресса и потерь.

"Мы гордимся тем, что наша модель доказала свою эффективность и готова помогать коллегам по всей стране", - заявила она.

На конкурсе призером стало еще одно медучреждение региона - городская поликлиника №6 заняла третье место. Заслуженную всем коллективом награду получила заместитель главного врача поликлиники №6 Юлия Рогожкина.