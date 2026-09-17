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Фото: Накануне.RU

Мендель: Зеленский ведет Украину к самоубийству

Зеленский ведет Украину к самоубийству и является ее предателем. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, против которой тот на днях ввел сакнции.

Она написала статью для The Spectator, которую так и назвала: "Стратегия Зеленского - национальное самоубийство". Он понимает, что победа над Россией невозможна, но убивает страну. В то время как Украина должна отказаться от территориальных претензий к России и закрепить нейтральный статус. Фактически Зеленский стал "угрозой суверенитету Украины" и "инструментом уничтожения народа". Мендель призналась, что испытывает глубокое раскаяние за свою роль в его приходе к власти, назвав его "мерзостью".

Зеленский шел на выборы с обещанием закончить военный конфликт, а стал его бесконечным продолжением без какой-либо надежды. С 2022 года было как минимум семь реальных шансов завершить конфликт, однако каждый раз именно киевский главарь блокировал переговорный процесс, подчеркнула она.

Мендель также подвергла жесткой критике пропаганду, называя лозунги о "несокрушимости" чистым популизмом, который обходится стране колоссальными жертвами. Притом что внутренние проблемы Украины — коррупция и управленческая некомпетентность — лежат исключительно на совести правящего режима, и Россия здесь вообще ни при чем. Она прямо назвала Зеленского "предателем".

Теги: зеленский, мендель, украина


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