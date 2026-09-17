17 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Двое жителей Серова избили и похитили продавца из-за нехватки денег на алкоголь

Серовский районный суд вынес приговор двум местным жителям, признав виновными в грабеже, похищении человека и хулиганстве с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 15 октября прошлого года, когда Никита Шемонаев и Андрей Метелев зашли в магазин за алкоголем. На кассе продавец сообщил, что у них не хватает денег на покупку, после чего осужденные демонстративно открыли напитки и стали их пить. Когда же продавец заявил, что товары нужно оплатить, те схватили его за руки, вывели в холодильное помещение магазина, нанесли по телу около 80 ударов, а после насильно затащили в легковой автомобиль. Все это происходило на глазах покупателей.

Довести свой умысел до конца осужденные не смогли, так как к этому времени подъехали полицейские, которые их задержали.

Ранее Шемонаев уже был судим за незаконный оборот наркотиков, в связи с чем отбывал наказание в виде реального лишения свободы. В момент преступления он был под административным надзором, который включал в себя запрет на пребывание вне дома в ночное время. За это он уже трижды привлекался к административной ответственности по чч. 1, 3 ст. 19.24 КоАП РФ, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, по ст. 20.21 КоАП РФ.

К обвинению в грабеже, похищении человека и хулиганстве Шемонаева также признали виновным по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ "Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничений, установленных судом, сопряженное с совершением правонарушения, посягающего на общественный порядок и безопасность"

Серовский районный суд назначил наказание:

  • Андрею Метелеву - в виде двух лет принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства;
  • Никите Шемонаеву по совокупности преступлений - в виде двух лет пяти месяцев и пяти дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Серов, похищение, избиение, продавец, суд, приговор


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