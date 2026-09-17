"Россети Урал" обеспечили надежное электроснабжение Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Специалисты свердловского филиала "Россети Урал" и дочернего общества "Россети Урал" - "Екатеринбург" обеспечили надежное электроснабжение мероприятий Международного фестиваля молодежи, который проходил на площадках выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", кампуса Уральского федерального университета, отдельных локаций в центре города.

Во время проведения МФМ компания работала в особом режиме. Ремонтные и оперативные сотрудники дежурили круглосуточно. Особое внимание уделялось физической, информационной и антитеррористической безопасности энергетических объектов.



Специалисты Ситуационно-аналитического центра "Россети Урал" круглосуточно следили за состоянием систем электроснабжения на основных площадках фестиваля и анализировали оперативную обстановку в области.

Эксплуатацию электросетевых объектов осуществляли 55 бригад компании "Россети Урал", в составе которых было 255 работников. Бригады были оснащены 83 единицами специализированной техники. В случае необходимости для обеспечения резервного энергоснабжения могли быть задействованы 30 дизель-генераторных установок, общая мощность которых составляет почти 9,3 МВА.



Напомним, что в рамках МФМ молодые специалисты компании выступили спикерами на интерактивном стенде Министерства просвещения России. Они рассказывали участникам и гостям фестиваля о вкладе компании в реализацию федерального проекта "Профессионалитет", а также о поддержке и привлечении молодых кадров в отрасль. Сотрудники "Россети Урал" приняли также участие в других открытых мероприятиях МФМ.

Международный фестиваль молодежи объединил 10 тысяч гостей и две тысячи волонтеров. Заявки на участие поступили из 191 страны и 89 регионов России.