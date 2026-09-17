Состоялась рабочая встреча спикера ЗСК Юрия Бурлачко с главой Приморско-Ахтарского муниципального округа

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Приморско-Ахтарского муниципального округа Артемом Сошиным. Во встрече также приняли участие председатели отраслевых комитетов ЗСК Андрей Дорошев и Александр Поголов.

Артем Сошин официально вступил в должность главы 8 июля на сессии депутатов Совета муниципального образования. Имеет управленческий опыт, работая на административных должностях с 2016 года. С января 2026 года занимал пост директора Бриньковского казачьего кадетского корпуса.

Стоит напомнить, что в 2023 году в соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сессией ЗСК было принято решение о преобразовании поселений, входящих в состав Приморско-Ахтарского района, путем их объединения в рамках муниципального округа, статусом которого было наделено вновь образованное муниципальное образование.

Аналогичные преобразования прошли в Ленинградском и Туапсинском районах Кубани. Переходные процедуры были завершены в январе 2025 года.

В ходе рабочей встречи Артем Сошин проинформировал председателя краевого парламента о структурных изменениях администрации муниципалитета и формировании новой административной модели, рассказал о положении дел в округе, перспективах социально-экономического развития.

Юрий Бурлачко обратил внимание главы на необходимость выстраивания эффективного управленческого процесса, используя при этом позитивный опыт коллег из других муниципальных образований края, а также успешные практики других субъектов. Также он упомянул состоявшийся в парламенте День Приморско-Ахтарского район, по результатам которого было принято постановление, вобравшее в себя парламентские рекомендации по дальнейшему укреплению территории.

Юрий Бурлачко напомнил, что в постановлении отражены рекомендации по возрождению судостроительной отрасли и созданию портовой инфраструктуры в свете того, что Азовское море стало внутренним морем России. По его словам, округ также обладает крепким потенциалом, в том числе в санаторно-курортной отрасли. В этой связи депутатами были даны рекомендации по развитию логистики пассажирских перевозок, в том числе с использованием возможностей железнодорожного транспорта.

«Сложившаяся в регионах Азовского моря ситуация пока не позволяет реализовать намеченные планы в полном объеме. Однако фундамент для их реализации необходимо закладывать уже сегодня. Мы будем и далее поддерживать вас во всех начинаниях», - подчеркнул Юрий Бурлачко.