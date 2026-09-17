"Сбер" может получить в управление часть девелоперской компании "Самолёт"

Акционеры девелоперской группы "Самолёт" могут начать переговоры с кредиторами о новых условиях обслуживания обязательств.

"Сбербанк", крупнейший займодатель застройщика, может поручить одной из своих структур заняться управлением частью бизнеса "Самолёта". Скорее всего, речь идёт о проектах, которые кредитует госбанк.

Не исключается реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу девелопера. Другой вариант – вхождение банка в капитал дочерних структур застройщика, возводящих жилые комплексы за счёт проектного финансирования со стороны госбанка, пишет "Ъ".

В апреле 2026 г. стало известно, что ГК "Самолёт" по итогам 2025 г. получила чистый убыток в 2,3 млрд руб. Годом ранее финансовые итоги компании показали чистую прибыль в 8,2 млрд руб. Девелопер также заявил о получении скорректированной чистой прибыли в 2,5 млрд руб. (не учтено изъятие в доход государства ЖК "Квартал Марьино" в Новой Москве по иску Генпрокуратуры).