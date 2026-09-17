В Роспотребнадзоре Югры не подтвердили информацию о коклюше в детском саду Нижневартовска

В управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре опровергли информацию о заболевании коклюшем в детском саду Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

"Заболеваемость коклюшем (вакциноуправляемой инфекцией) в детском саду Нижневартовска не зарегистрирована. Там другая инфекция. Дети разобщены, проходят лечение", - говорится в сообщении. Какой именно инфекцией заразились дети - не уточняется

Ранее СМИ сообщили, что случаи заболевания зафиксировали в детском саду №77 "Эрудит". Всем заболевшим оказали медпомощь на месте.

Коклюш — это острое заразное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bordetella pertussis (коклюшная палочка). Его главный и самый характерный признак — длительный приступообразный спазматический кашель, из-за чего болезнь иногда называют "стодневным кашлем". Главная мера профилактики — вакцинация. Плановая иммунизация значительно снижает риск заражения и тяжелого течения болезни.