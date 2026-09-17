Политик из Бельгии застрял в туалете парламента на всю ночь

Депутат Фредерик Эренс из партии "Фламандский интерес" провел ночь взаперти в туалете парламента Фландрии в Брюсселе - сломался замок, и он не смог выйти, сообщают "Известия". К тому времени почти все коллеги уже ушли, а сам Эренс оставил телефон на столе, так что позвать на помощь не получилось.

Чтобы в помещение поступал хоть немного воздух, депутат проделал несколько отверстий в двери. Освободили его только утром - в шесть часов дверь открыла пришедшая на работу уборщица. После этого Эренса отвезли в больницу: из‑за долгого пребывания в тесном помещении он чувствовал нехватку кислорода.

В парламенте назвали случившееся неудачным стечением обстоятельств.