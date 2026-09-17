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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Дело Тесака закрыли: следствие отказалось расследовать смерть в СИЗО

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака) в челябинском СИЗО. Как сообщил РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик, после гибели Марцинкевича провели несколько доследственных проверок, но все они закончились отказом.

Только по жалобам защиты проверку возобновляли четыре раза - Михальчик уверен в этой цифре, но не исключает, что проверки могли проводить и по другим основаниям. Решение СК обжаловать не будут, но не потому, что защита согласна с версией о самоубийстве.

"До сих пор и отец был уверен, и я уверен, как человек, который с юридической стороны в этом разбирался, что уйти из жизни ему помогли", - сказал адвокат.

Защита настаивала на том, чтобы следствие рассматривало не только версию убийства, но и доведения до самоубийства. Челябинск был для Марцинкевича транзитной точкой - он ехал из Красноярска, где написал ряд явок с повинной, часть которых СК позже признал недостоверными. Михальчик предлагал начать расследование с красноярского этапа: установить сокамерников, выяснить условия содержания и характер телесных повреждений.

К повреждениям на теле Тесака, по словам адвоката, оставалась масса вопросов - независимые эксперты считают, что их характер говорит о применении насилия. Главным человеком, который добивался правды, был отец Марцинкевича, но после его смерти все действия приостановились: среди родственников не осталось никого, кто хотел бы продолжать.

В камере, где содержался Тесак, было видеонаблюдение, но записи получить не удалось - следствие сослалось на то, что за две недели до прибытия Марцинкевича удар молнии повредил камеры.

Ранее Мытищинский горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Максима Марцинкевича (Тесака). Ходатайство подал отец Марцинкевича, согласившись с прекращением дела в связи со смертью сына.

Теги: Тесак, СИЗО, СК


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