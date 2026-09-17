Глава Росавиации: У России есть запрос на 100 "Байкалов" к 2035 году

У российских перевозчиков есть запрос на более 100 самолетов "Байкал" к 2035 году. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время визита в Екатеринбург и посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Как сообщает пресс-служба Росавиации, Ядров посетил производственные цеха завода и ознакомился с экспериментальным образцом воздушного судна "Байкал".

"Российские авиакомпании и пассажиры ждут этот самолет, запрос наших перевозчиков до 2035 года – более 100 таких машин. Надеемся, что УЗГА в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект, но при этом обеспечить характеристики, необходимые для его эффективной эксплуатации", – отметил Дмитрий Ядров.

В ходе визита он выяснил, на каком этапе находится сертификации самолета ЛМС-901 "Байкал", двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901, а также обсудил вопросы макетной комиссии по сертификации самолета ЛМС-192 "Освей".