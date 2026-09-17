СМИ: 10 детей могли заразиться коклюшем в детском саду Нижневартовска

10 детей якобы заразились коклюшем в детском саду Нижневартовска, сообщает 112.



Случаи заболевания, предположительно, зафиксировали в одном из детсадов. Всем заболевшим оказали медпомощь на месте. Проводится проверка.

Коклюш — это острое заразное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bordetella pertussis (коклюшная палочка). Его главный и самый характерный признак — длительный приступообразный спазматический кашель, из-за чего болезнь иногда называют "стодневным кашлем". Главная мера профилактики — вакцинация. Плановая иммунизация значительно снижает риск заражения и тяжелого течения болезни.