В Иркутской области медведь растерзал сборщиков ягод

В Иркутской области погибли двое сборщиков ягод. Их убил медведь.

Трагедия случилась 16 сентября в Киренском районе. Трое жителей Киренска ушли в лес в районе села Красноярово, что в 80 км от райцентра. Там на них накинулся медведь. Мужчины 55 и 65 лет погибли.

На место инцидента направилась группа с сотрудником уголовного розыска и опытными охотниками. Они нашли тела погибших и заметили медведя, проявившего агрессию. Охотники применили оружие, однако зверь скрылся. Его ищут, сообщает УМВД по Иркутской области.

На фоне случившегося власти рекомендовали ввести во всех муниципалитетах режим повышенной готовности. Такой режим введён в Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальном округах, Нижнеудинском районе. Кроме того, принято решение организовать СМС-оповещение жителей в связи с выходами медведей о необходимости воздержаться от походов в лес для собственной безопасности. Планируется организовать подворовые обходы и беседы с людьми пожилого возраста, наладить разъяснительную работу в школах, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём канале в "Максе".

На сегодня в регионе работает более 140 групп по регулированию численности медведей.

В последние недели в различных регионах медведи начали выходить к населенным пунктам, зафиксировано множество случаев нападений хищников на людей. Так, на Алтае медведь напал на палатку с туристами и утащил в лес 29‑летнюю девушку, она погибла. Схожая ситуация произошла в Красноярском крае. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.