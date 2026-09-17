Депутат Госдумы предложил полностью лишить мигрантов господдержки

Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил в Ханты-Мансийске, что ЛДПР предлагает полностью лишить мигрантов господдержки, передает корреспондент Накануне.RU.

Также предлагается запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи, отменить право иностранцев на бесплатное среднее образование, ликвидировать этнические анклавы и ввести понятие "экономическое преступление по этноконфессиональному признаку". Для нарушителей законов - немедленная депортация.

Свое заявление Сысоев сделал на фоне резонансной истории: 15-летний подросток, который, по данным ряда СМИ, находился в межгосударственном розыске по подозрению в убийстве, был задержан после гибели своего бывшего одноклассника. Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружили в заброшенной пристройке, а задержанный на допросе дал признательные показания. По словам матери погибшего, подозреваемый ранее уехал из России в другую страну, где, как утверждается, совершил убийство отца, после чего вернулся в Ханты-Мансийск.