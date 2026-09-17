Цукерберг призвал не сдерживать развитие ИИ

Глава Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выразил несогласие с призывами искусственно притормозить развитие искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, разработчики ИИ-решений уже обладают достаточной мотивацией и инструментами для того, чтобы делать свои продукты безопасными.

Цукерберг вступил в заочный спор с главами других ИТ-гигантов, которые считают, что ИИ нужно притормозить, чтобы выработать общие правила, иначе это может привести к непредсказуемым последствиям. Но он уверен, что безопасность ИИ-моделей и так является ключевым фактором конкурентоспособности и те компании, которые проигнорируют это, неизбежно проиграют борьбу за пользователя. Люди просто не станут пользоваться инструментами, которые работают некорректно. А угроза судебных исков за действия ИИ заставляет корпорации уделять пристальное внимание защите данных и безопасности алгоритмов.

Недавно Цукерберг опубликовал манифест, в котором заявил, что нельзя допустить концентрации контроля над ИИ в руках нескольких корпораций, так как они получат гигантскую власть.

Недавно глава OpenAI Сэм Альтман призвал притормозить развитие ИИ, чтобы оценить риски и выработать международную систему контроля ИИ. Эту идею поддержали глава и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс.