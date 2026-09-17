Большинство родителей хочет, чтобы их дети пошли в ИТ-профессии

Большинство родителей (55%) связывают профессиональное будущее своих детей с ИТ-сферой. Это показал опрос МТС Линк, Skillbox и "Анкетолога".

25% назвали профессии программиста и компьютерного разработчика, 17% - искусственный интеллект, 13% - кибербезопасность. К этому вполне можно прибавить дата-аналитику (8%) и все виды графического дизайна (14%), поскольку предполагает работу на компьютере. В сумме получается 77%.

Только 4% указали инженерно-технические направления, без которых сфера ИТ невозможна, и столько же - медицину. Еще 3% отметили, что ребенок должен сам выбрать профессию.

Ключевым качеством для успеха в будущем 51% респондентов считают способность к самостоятельности и принятию решений. Родители также выделяют коммуникацию (44%), финансовую грамотность (38%), способность к обучению (35%) и знание иностранных языков (27%).

Интересно, что родители старше 35 лет придают большее значение навыкам работы с ИИ, чем более молодые (25-34 года), - 25% против 17%.

Отношение родителей к школьному образованию неоднозначно: лишь 12% считают его достаточным. Большинство же склоняется к необходимости дополнительных курсов.

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская считает, что в России переизбыток айтишников-джуниоров, так как очень многие почему-то хотят стать айтишниками.