Россиянина задержали за границей по делу об убийстве участницы конкурса красоты "Миссис Россия – Вселенная"

За границей задержан россиянин, которому вменяют убийство участницы конкурса красоты "Миссис Россия – Вселенная".

Трагедия, с которой всё началось, случилась в июле в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа Московской области. Мужчина и его знакомая поссорились. Оппонент нанёс жертве несколько ран, от которых она умерла, и сбежал.

Вскоре злоумышленник вылетел в Турцию, а оттуда – в ещё одну страну. По каналам Интерпола направлен срочный запрос турецким силовикам. Ответ позволил установить дальнейший маршрут россиянина. В августе он попал в международный розыск и вскоре был задержан. Сейчас он находится под стражей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.