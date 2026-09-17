По данным ВТБ, выдачи рыночной ипотеки выросли в 5 раз с начала 2026 года

За январь — август этого года ВТБ провёл более 22 тысяч сделок по рыночной ипотеке на сумму свыше 80 млрд рублей. Число таких сделок по сравнению с восемью месяцами прошлого года выросло в 5 раз. Основная активность клиентов фокусируется в сегменте вторичного жилья — на него приходится около 85% от числа сделок по рыночным программам.

Фундаментом спроса выступает вторичное жильё в классическом понимании — когда недвижимость приобретается у физического лица. Однако заёмщики всё чаще присматриваются и к объектам от застройщиков (новостройкам, уже введённым в эксплуатацию). Хотя доля таких объектов невысокая (6%), они показывают самые высокие темпы прироста в структуре рыночной ипотеки.

Отдельно стоит выделить сегмент новостроек: число сделок на рыночных условиях здесь выросло в 6,4 раза в годовом выражении — против 4,9 раза на вторичном рынке. Таким образом, спрос на новостройки в структуре рыночной ипотеки растёт на треть быстрее.

«Сейчас мы наблюдаем своего рода «период разумных кредитов»: люди не просто выходят на сделку по рыночной ипотеке, а просчитывают стратегию — берут объект и платёж в комфортном бюджете и заранее закладывают возможность рефинансирования. Ожидаем, что в следующем году тренд на восстановление доли рыночных программ продолжится», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

ВТБ прогнозирует сохранение устойчивого спроса на рыночную ипотеку. По оценкам банка, по итогам нынешнего года выдачи рыночной ипотеки в целом по рынку приблизятся к 2,4 трлн рублей. Это в 2,5 раза превысит объёмы 2025 года и на 17% — объёмы выдач по госпрограммам.