17 Сентября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

На Урале водителя автобуса, в который врезался грузовик, могут лишить водительских прав

Водителя пассажирского автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск", могут лишить водительских пав несмотря на то, что виновником аварии был другой. Об этом сообщает пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 11 сентября текущего года около 12.00. По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ 1059 г.р. двигался в сторону села Шиповка и, не справившись с управлением, врезался в стоящий на перекрестке с включенным указателем левого поворота пассажирский автобус ПАЗ. Оба транспортных средства опрокинулись на бок. Из кузова грузового автомобиля на проезжую часть рассыпался перевозимый груз — песок.

ДТП на трассе "Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск" с грузовиком и пассажирским автобусом(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В тот момент в салоне автобуса №26 "Петрокаменское — Уралвагонзавод" находились 12 пассажиров. Один из них — мужчина 1985 г.р. был осмотрен бригадой медиков на месте происшествия, но от госпитализации отказался. Остальные пассажиры были доставлены к месту назначения другим автобусом.

Уже на месте автоинспекторы решили проверить состояние водителя автобуса 1978 г.р. Известно, что за 27 лет вождения к административной ответственности он ни разу не привлекался, однако его состояние вызвало вопросы. Освидетельствование показало 0,735 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, что соответствует сильной степени опьянения. С результатом водитель согласился, но пояснил, что употреблял спиртные напитки несколько дней назад.

ДТП на трассе "Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск" с грузовиком и пассажирским автобусом(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

На место происшествия были приглашены представители организации-перевозчика, которые передали слова медработника и механика — еще утром на предрейсовом осмотре водитель был трезв. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за установку противотуманных фар, не предусмотренных заводом-изготовителем. Санкция статьи 12.8 КоАП РФ предусматривает лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф. Материалы направлены в суд.

Проверка сведений о водителе грузовика показала, что за 34 года за рулем он трижды привлекался к административной ответственности. Инспекторам он пояснил, что при выезде из-за крутого поворота поздно увидел стоящий на проезжей части автобус, предпринял меры к остановке, однако столкновения избежать не удалось. По результатам освидетельствования трезв. В отношении него также составлены административные материалы, но по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ за отсутствие полога и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции.

ДТП на трассе "Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск" с грузовиком и пассажирским автобусом(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Кроме того, в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск на линию транспортных средств, как автобуса, так и грузового автомобиля, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. Установление всех обстоятельств происшествия продолжается.

Теги: ДТП, грузовик, пассажирский автобус, водительские права


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