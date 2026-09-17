Игорь Седов на торжественном приёме поздравил почётных граждан и почётных ветеранов Астрахани

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, в Астрахани, состоялся традиционный торжественный приём, на котором чествовали астраханцев, награждённых званиями «Почётный гражданин» и «Почётный ветеран».

Эти звания присваиваются горожанам, которые своим трудом, политической, общественной, научной, экономической или творческой деятельностью снискали широкую известность и уважение жителей Астрахани, а также активно участвуют в сохранении и развитии нравственных и культурных ценностей, в осуществлении социальных программ, которые повышают авторитет областного центра, способствуют благополучию и процветанию нашего города.

Председатель Городской Думы Игорь Седов стал одним из гостей встречи, куда также были приглашены члены городской общественной палаты и жители региона, удостоенные этих высоких званий в разные годы.

«В сентябре наш город отмечает своё очередной день рождения. На мой взгляд, последние 60 лет облик Астрахани формируют люди, которые сейчас сидят за этими столами. Это те, кто многие годы своей жизни отдал служению родному городу. Хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы продолжаете вести общественную деятельность, помогаете нам воспитывать молодое поколение патриотами своей Родины», — обратился к собравшимся спикер Городской Думы Игорь Седов.