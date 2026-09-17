Минцифры и Apple обсуждают разблокировку 5G для российских айфонов

Минцифры ведет переговоры с Apple о том, чтобы на iPhone в России заработала связь 5G. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев в комментарии для "РИА Новости".

Он подтвердил, что министерство напрямую обсуждает с корпорацией возможность активации 5G на смартфонах. Дело в том, что без согласия Apple даже те модели iPhone, которые технически поддерживают 5G, не могут подключаться к сетям российских операторов - производитель ставит программные ограничения на доступ к нужным частотам. Пока подробности и сроки переговоров не раскрывают.

Ранее в России запустили коммерческие сети 5G по поручению президента Владимира Путина: на первом этапе технология появилась в 16 городах - Москве, Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле, - и охватила около 10 млн человек.