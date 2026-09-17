Пусть делает ИИ: Фурсенко призвал изменить формат домашних заданий

Помощник президента РФ, бывший министр образования Андрей Фурсенко предложил пересмотреть подход к домашним заданиям в школе в связи с повальным использованием нейросетей.

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Он считает, что привычные упражнения теряют актуальность, так как ученики делают все через ИИ. А "домашка" должна сместиться в сторону подготовки докладов и их обсуждения. Педагогам же следует сосредоточиться на дискуссиях и учить детей отстаивать свою позицию. Когда их вести и готовы ли к этому школьники, он не сказал. Также неизвестно, о каких дискуссиях можно говорить при изучении физики или математики.

Фурсенко фактически выступил против самостоятельной работы школьников, поддержав то, чтобы все делал ИИ.

"Мне кажется, что скорее надо давать домашнее задание подготовить ту или иную тему. А дальше, конечно, будут это делать с помощью ИИ. И от этого никуда не убежишь", - сказал он.

Традиционное домашнее задание имеет важнейшее значение, отмечают педагоги. Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин подчеркивает, что это прежде всего воспитательная: ребенка нужно с детства приучать к труду, а не растить бездельников. Также это функция повторения и запоминания. Таковы законы памяти: чтобы знания закреплялись, их нужно повторять. Без домашних заданий механизм запоминания не работает.