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Здравоохранение Южный ФО Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астраханский родильный дом имени Ю.А. Пасхаловой поставлена партия высокотехнологичного медоборудования стоимостью более 20 млн рублей

Материально-техническую базу Клинического родильного дома имени Ю.А. Пасхаловой в Астраханской области пополнила партия нового высокотехнологичного оборудования. Техника общей стоимостью свыше 20 млн рублей приобретена за счёт средств обязательного медицинского страхования, собственных средств и в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия».

Новое оснащение получили отделения реанимации новорождённых и диагностики, а также родильный блок. Для учреждения приобрели открытую реанимационную систему, неонатальный стол с автоматическим поддержанием температуры, аппарат искусственной вентиляции лёгких для новорождённых, рентгенодиагностический аппарат и фототерапевтический облучатель.

Открытая реанимационная система и неонатальный стол позволяют поддерживать необходимую температуру тела ребёнка и обеспечивают специалистам постоянный доступ к маленькому пациенту. Это особенно важно при оказании помощи недоношенным детям и новорождённым с низкой массой тела.

Областная детская клиническая больница №1 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Аппарат ИВЛ предназначен для младенцев с тяжёлыми нарушениями дыхания. Оборудование обеспечивает точную подачу кислородно-воздушной смеси и позволяет применять щадящие режимы вентиляции лёгких с учётом физиологических особенностей новорождённых.

Новый рентгенодиагностический аппарат даст возможность проводить необходимые исследования непосредственно в стационаре. Это позволит быстрее выявлять заболевания органов дыхания, последствия травм и врождённые аномалии, не подвергая тяжёлых пациентов дополнительному риску при транспортировке.

Фототерапевтический облучатель будет использоваться для лечения неонатальной желтухи — одного из наиболее распространённых состояний у новорождённых. Применение аппарата помогает снизить уровень билирубина в крови и предотвратить развитие осложнений.

Клинический родильный дом имени Ю.А. Пасхаловой — одно из крупнейших учреждений родовспоможения Южного федерального округа. За 60 лет работы здесь появились на свет почти 300 тысяч детей. Ежегодно специалисты учреждения принимают тысячи родов и оказывают помощь в том числе пациентам со сложными патологиями со всей Астраханской области.

Теги: медицинское оборудование, родильный дом, реанимационная система


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