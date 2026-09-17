19 Сентября 2026
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Армия и ВПК Южный ФО Астраханская область
Фото: МЧС РФ

Глава МЧС России отметил высокий уровень проведения учений «Каспий-2026» в Астраханской области

Для участия в международных учениях «Каспий-2026» в Астраханскую область с рабочей поездкой прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В мероприятии также принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: МЧС РФ

Учения объединили представителей спасательных служб прикаспийских государств. Практическая часть прошла на базе Корпоративного учебного центра ПАО «ЛУКОЙЛ». В мероприятии приняли участие около 300 специалистов. Спасатели отработали совместные действия по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, таких как происшествия на водных объектах, пожары, ДТП, аварии на объектах инфраструктуры, разливы нефти и нефтепродуктов. Для выполнения поставленных задач привлекались различные виды спецтехники, включая авиацию и флот плавсредств.

(2026)|Фото: МЧС РФ

Александр Куренков и представители иностранных делегаций оценили действия спасателей, обсудили организацию работ и взаимодействие подразделений, а также возможности применяемой техники и оборудования. Глава ведомства отметил, что учения «Каспий-2026» позволили на практике отработать необходимые навыки.

(2026)|Фото: МЧС РФ

«Каспийское море тесно связывает наши страны, и безопасность в акватории и на приграничных территориях – это общая ответственность. Сегодня вы обменялись опытом реагирования на возможные вызовы и отработали совместные действия в условиях, максимально приближённых к реальным. Уверен это поможет сделать сотрудничество спасателей стран Прикаспия еще более эффективным», — отметил Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: МЧС РФ

По итогам учений Александр Куренков вручил награды сотрудникам МЧС России и представителям спасательных служб прикаспийских государств.

Игорь Бабушкин также вручил почётные грамоты и благодарственные письма участникам международных учений. Глава региона поблагодарил руководство МЧС России и лично Александра Куренкова за выбор Астраханской области в качестве площадки для проведения мероприятия. В ходе церемонии губернатор вручил Александру Куренкову орден «За заслуги перед Астраханской областью». Кроме того, Игорь Бабушкин выразил благодарность компании «ЛУКОЙЛ» за предоставление площадки и содействие в организации учений.

Теги: игорь бабушкин, министр мчс куренков, учения каспий 2026


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