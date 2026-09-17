17 Сентября 2026
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Удар по Буданову? СБУ обвинила двух местных политиков в организации преступлений

СБУ выступила с громким заявлением: высокопоставленный представитель одной из политических партий и экс-замглавы госслужбы по ЧС подозреваются в организации серии преступлений, включая теракты, поджоги и покушения.
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Группа будто бы планировала обрушить строительный кран на жилой дом в Чернигове, что могло привести к массовым жертвам. СБУ предотвратила трагедию, внедрив в группировку своих агентов и инсценировав подрыв. Таким же образом был пресечен теракт в одном из ТЦК Прикарпатья.

Кроме того, бывшему чиновнику инкриминируют заказ поджогов домов судей Черниговского апелляционного суда, которые ранее вынесли ему приговор по делу об угоне автомобиля. Также в списке обвинений — подготовка нападения на местного блогера с применением серной кислоты.

В СМИ появились имена фигурантов: это бывший замглавы службы по ЧС Олег Аверьянов и глава черниговской "Батькивщины" Дмитрий Никитин. Оба категорически отвергли обвинения. Аверьянов назвал происходящее рейдерством и давлением на бизнес, а подозрение вручили не ему, а его бывшему подчиненному.

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* видит в этом деле скрытый политический подтекст, связывая его с попытками давления на главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, у которого длительная вражда с главой СБУ Александром Покладом. Буданов ранее имел дела с Аверьяновым и Никитиным.

* внесены в РФ в список террористов и экстремистов

Теги: СБУ, украина, теракт


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