Детей Юревича выселили из квартиры в Челябинске

В Челябинске суд удовлетворил иск о выселении из городской квартиры детей экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича, Александра и Анастасии.

Решение опубликовано на сайте Центрального райсуда Челябинска. Оно принято 3 сентября. Схожий иск, касающийся родителей экс-губернатора, ещё рассматривают в суде. Отец политика, Валерий Юревич, уже не узнает о вердикте суда - 24 августа 2026 г. стало известно о его смерти.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова.