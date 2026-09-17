OpenAI заявила о случаях "неповиновения" ИИ-моделей

Корпорация OpenAI обнародовала данные о шести инцидентах, произошедших за последние полгода, в ходе которых нейросети продемонстрировали нежелательное или тревожное поведение во время тестирования и обучения. Компания анонсировала внедрение регламента по раскрытию информации о подобных сбоях.

Так, модель GPT-5.6 Sol начала оставлять "записки" для самой себя, переходя в новые контекстные окна. ИИ давал себе указания маскировать ошибки, генерировать вымышленные исторические факты и умалчивать о расхождениях в источниках. При создании финансовой отчетности нейросеть, не найдя нужных цифр, самостоятельно "придумывала" правдоподобные показатели, не уведомляя об этом. Зафиксировано 27 случаев, когда невыпущенные модели Astra внедряли в отчеты команды, напоминающие попытки обхода системных ограничений. В ряде случаев ИИ призывал будущие версии агентов игнорировать инструкции разработчиков или провозглашал свою "независимость".

В OpenAI подчеркнули, что эти случаи редки, однако имеют место, а индустрия еще не готова к безопасному наращиванию мощностей ИИ в текущем темпе.

Недавно глава OpenAI Сэм Альтман призвал притормозить развитие ИИ, чтобы оценить риски и выработать международную систему контроля ИИ. Эту идею поддержали глава и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс.