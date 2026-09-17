Основателю банка "Клиентский" грозит 10 лет по делу о хищении 12 млрд

Гособвинение запросило солидный срок для основателя банка "Клиентский" Александра Кленовского.

Экс-банкира следствие считает одним из организаторов масштабных хищений средств в кредитном учреждении. Среди потерпевших фигурируют не доживший до конца расследования актёр Олег Табаков, его вдова Марина Зудина и другие известные личности.

Суд пока рассмотрел лишь один эпизод – растраты и легализации 100,6 млн руб., тогда как в основном деле речь идёт о хищении около 12 млрд руб., пишет "Ъ".