Во Франции начались перебои с топливом на АЗС

Во Франции начался топливный кризис - перебои на АЗС. Как сообщает французская пресса, перебои с поставками испытывают около 10% французских АЗС.

На фоне резкого подорожания бензина и дизеля президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства принять экстренные меры с целью стабилизировать рынок и предотвратить массовые акции протеста, которые уже начинают напоминать выступления "желтых жилетов". Официальный представитель правительства Мод Брежон заявила, что, несмотря на отсутствие критических сбоев в логистике, власти переходят к усиленному режиму контроля. Рассматриваются варианты гибкого регулирования работы нефтеперерабатывающих заводов на уровне ЕС. При этом в правительстве признают, что ситуация становится все более сложной и не исключены более жесткие меры.

Накануне американские энергетические гиганты заявили о начале "Великого топливного кризиса", когда реальностью стал глобальный дефицит топлива. Глава Chevron Майк Вирт заявил, что привычные инструменты сдерживания цен и обеспечения поставок практически исчерпаны. В США стоимость дизеля обновила исторический максимум.

В ЕС ситуация тоже тяжелая. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетовала, что импорт топлива после начала войны США против Ирана обошелся ЕС в 90 млрд евро, и это всего за полгода. Она призвала вырабатывать больше электроэнергии. Но из чего?