В Кушве юрист напал на полицейского во время обыска в офисе

В Кушве юрист во время следственных действий напал на полицейского, который работал на месте обысков. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел еще в 2024 году. 10 октября сотрудники полиции наведались в офис - место происшествия для изъятия предметов и документов. Житель Качканара Сергей Саркисов, выступая представителем лица, также прибыл в офис, но всячески мешал полиции проводить осмотр.

Сначала полицейские потребовали прекратить противоправные действия, а после игнорирования в свою сторону, решили выдворить нарушителя порядка из помещения. Саркисов же применил к представителю власти насилие: удерживал его, выворачивал руки, а после и вовсе ударил в живот.

В ходе судебного разбирательства юрист так и не признал вину, но суду предоставили достаточно доказательств для постановления обвинительного приговора.

Кушвинский городской суд назначил Саркисову два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с осужденного взысканы процессуальные издержки. Гражданский иск потерпевшего на 100 тысяч рублей удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения.