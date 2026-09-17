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Фото: Накануне.RU

В российской вакцине, из-за которой погибли собаки, нашли смертельный вирус

В России специалисты Россельхознадзора нашли в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус.

Речь идёт о вирусе болезни Ауески. Подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной, пишет РИА Новости.

11 сентября Россельхознадзор выпустил приказ № 1163, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 г. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим".

Болезнь Ауески – острое вирусное заболевание. Инкубационный период длится несколько дней. В начале болезни животное пугливо и беспокойно, не хочет есть, у него учащается и затрудняется дыхание. Потом начинается зуд. Больные собаки и кошки грызут и царапают свое тело, могут стать агрессивнее к другим животным, при этом не проявляя агрессии к человеку. В тяжёлых случаях наблюдается шаткая походка, судороги, параличи. Гибель больного животного, как правило, происходит через несколько суток.

Теги: "Мультикан-8", вакцина, собака, вирус болезни Ауески


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Ранее 21.08.2026 19:53 Мск Россельхознадзор приостановил обращение вакцин "Мультикан" после сообщений о гибели собак

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